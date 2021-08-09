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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hakkariye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hakkariye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı aşılamayla mavi kategoriye geçen Hakkari sağlık ekibine ve halkına teşekkür etti.

"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.

Koca ekibe şu sözlerle teşekkür etti: "Hakkari aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, “Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz.” diyorlardı. Sabah akşam çalışarak yüzde 75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

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