Yaşar Eryılmaz kimdir aslen nereli neden öldü hastalığı nedir?

Ağrı'da 5 dönem milletvekilliği de yapmış olan eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz vefat etti. Bir süredir Ankara'da tedavi gören Yaşar Eryılmaz 77 yaşında öldü. Ölümünün ardından Yaşar Eryılmaz kimdir, aslen nereli, hastalığı neydi neden öldü soruları ise merak konusu oldu.

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Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz Ankara'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağrı'dan 5 dönem milletvekilliği yapmış olan eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'ın hayatı ve siyasi geçmişi merak edildi. Peki kimdir Yaşar Eryılmaz, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşiretlerinden Celali/Hasasori aşiretinin de büyüğü olan ve bölgede çok sevilip sayılan Prof. Dr. Eryılmaz'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz kimdir: Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'de Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'de üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.

18, 19, 20, 21. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.