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Ekşi Sözlük Turkish state of İsrael haritası ve ayaklanma etiketiyle gündem oldu

Ekşi Sözlük Turkish state of İsrael haritası ve ayaklanma etiketiyle gündem oldu

Ekşi Sözlük sitesinde açılan 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' etiketi 'Turkish state of Israel' etiketli haritayı yeniden gündeme taşıdı. 2020 yılında siteye eklenen harita ütopik bir Türkiye -İsrail birleşiminden oluşuyor. Harita sosyal medyanın gündemine düşünce tepki yarattı.

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Ekşi Sözlük sitesinde 2020 yılında "Turkish state of Israel" adlı başlıkta bir harita paylaşımı yapıldı. Harita bir Türk - Musevi devletini gösteriyor. Harita 'Türkiye ve İsrail'in birleşiminden oluşan ütopya devlet' denilerek sunulmuş. 

Ekşi Sözlük'te 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı açılan yeni bir etiket ile bu harita yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Ekşi Sözlük sitesinde yer alan harita şöyle:

Ekşi Sözlük'te paylaşılan bu haritanın altında ütopik haritaya tepki gösteren de var sert bir şekilde tepki veren de. İşte yazılanlardan bazıları: 

Tepki çeken 'Halk ayaklanması' etiketi
Ekşi Sözlük'ün mazisindeki bu haritayı gündeme taşıyan 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlığı oldu.

Kapatılsın çağrılarına ünlü avukattan tepki

Twitterda tt olan ekşi sözlük sitesi için 'kapatılsın' çağrıları yapıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur da bu kesimde yer aldı. Fuat Uğur, "Ekşi Sözlük İnsanları linç eden, adını açıklamayan veledi zinalarıyla muhalif olmayan herkese en adice iftiraları atanların yuvalandığı bir foseptik çukurudur ve üzeri derhal kapatılmalıdır. Şimdi de isyan çağrısı yapmaları hiç şaşırtıcı değil. Yetkilileri göreve davet ediyorum." diye yazdı.

Bunun üzerine Türkiye'nin vergi rekortmeni ünlü avukat Gönenç Gürkaymak 'Ekşi Sözlük'ün kapatılma istemine tepki gösterip şu twiti attı:

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