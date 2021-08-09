Teknik uzman Tunç Şatıroğlu'ndan düşen altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken yorum

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesine gerilerken, gümüş fiyatları da adeta dip yaptı. Bir gecede gram altının fiyatı 30 lira birden düştü. Teknik analist Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.

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Altın fiyatları son dönemin en düşük seviyesine geriledi. Gram altında dün gece 30 liraya yakın düşüşle 459 liraya kadar geriledi. Daha sonra biraz toparlanarak 483 lira seviyelerine çıktı. Geçen yıl altını geride bırakan gümüş ise tam anlamıyla dip yaptı. Peki piyasada neler oluyor? Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, altının tekrar hızlı bir toparlanmaya gireceğini söyledi. İşte Tunç Şatıroğlu'nun altın ve piyasa yorumu...

- Altın beklentilerin çok üzerinde gelen güçlü tarım dışı istihdam verisiyle cuma günü sert düştü ve 1763 dolar desteğinde kapattı. Asya piyasasının açılmasıyla birlikte satışlar 1680 bölgesine kadar hızla düştükten sonra toparlanmaya başladı.

- Satışların haddinden fazla olduğunu ve sanki FED Eylül ayında varlık alımlarını azaltmaya başlayacakmış gibi fiyatlamalar gördüğümüzü düşünüyorum. Ancak 1763 bölgesi artık direnç olmuştur.

En azından bir tepki yükselişi bekliyorum

- Bugün ABD seansından üzerinde kapatabilirse tekrar kaldığı yerden yükselir diyebiliriz. Ancak dirençten aşağı dönecek olursa satışlar yeniden derinleşebilir.

- Kısa vadeli göstergeler aşırı satış bölgesinde olup en azından bir tepki yükselişi gelmesini beklerim.

Gram gümüş fiyatları ne oldu?

- Gümüş için de diyebileceğim aynıdır. 24,20 dirençtir yükselişin devamı için bu direncin üzerine çıkması gereklidir.