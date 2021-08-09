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Papa'ya üç kurşunlu mektup

Papa'ya üç kurşunlu mektup

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı.

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Papa Francis'e içerisinde 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi. 

Postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar içinde kurşun olduğu anlaşılan mektubu yetkililere bildirdi. Polis mektuba el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Milano merkezli Affaritaliani gazetesinin haberine göre, zarfın üzerinde Fransız posta pulu bulunuyordu. 

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