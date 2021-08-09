Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.Abone ol
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında Çin Ligi ekibi JS Suning'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Teixeira'yla uzun süredir görüşme yapan Kara Kartal, finalde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.
Öte yandan Siyah-Beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun İstanbul'a geldiği ilk anlarda sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Paylaşıma 'Kartal Gol Gol' notu düşüldü.
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