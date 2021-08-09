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Siirt'te karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi yakalandı

Siirt'te karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi yakalandı

SİİRT'te korona virüs (Covid-19) karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişi yakalandı.

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kent genelinde denetimlerde yapılan HES kodu sorgulamasında PCR test sonucu pozitif çıkan veya riskli görülerek karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 23 kişinin tespit edildiği, haklarında adli ve idari işlem yapılan bu kişiler 112 acil servis ve filyasyon ekiplerine teslim edildi" denildi.

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