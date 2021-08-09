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Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş evinde ölü bulundu! Suikast iddiası

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş evinde ölü bulundu! Suikast iddiası

Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) Türkiye Müdürü Aydın Taş ofisinde ölü bulundu. Olayın bir cinayet olabileceği dile getiriliyor.

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Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş hayatını kaybetti. 

QHA'nın internet sitesinde Aydın Taş'ın ölümüne ilişkin, “Kırım Haber Ajansı’nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.” ifadeleri kullanılırken ölüm nedenine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

"Bu kadar tesadüf olabilir mi?  
Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel ise Aydın Taş'ın ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Geçen hafta kaybolan Kırım'da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu.Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılar ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Neler oluyor!!?" diyerek cinayet şüphesine dikkat çekti.

"Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum'' 
İHA'da yer alan habere göre, Aydın Taş’ın arkadaşı Adem Çamöz, “En son gördüğümde bir hışımla apartmana girdi. Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi.” dedi. 

İp kopmuş, ipin asıldığı yeri kimse göstermedi
Adem Çamöz yaptığı açıklamada, “Polisler geldi, savcı geldi ve cesede baktılar. Ondan sonra aldılar. Karısı çok ağladı, çocuklarıyla birlikte ağlaştılar.” dedi. “Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum.” iddiasında bulunan Çamöz, “Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi.” diye konuştu.

Taş’ı en son öğlen saat 13.30 sıralarında gördüğünde apartmana bir hışımla girdiğini söyleyen Çamöz, “İntiharlık bir durumu da yoktu. Durumları da iyiydi ve ailesiyle mutlu bir yuvası vardı. İntihar edecek bir sebep yok.” değerlendirmesinde bulundu.

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