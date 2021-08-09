Bekçi maaşları 2021 kaç oldu lise mezunu kaç para maaş alır?

Halkın can ve mal güvenliğini korumak için "Gece Kartalları" olarak da bekçi mesleğine başvurmak isteyenler adaylar bekçi alımı başvuru şartlarına dair de araştırmalarını sürdürüyor. Peki bekçi alımı başvuruları başladı mı, bekçi alımı ne zaman 2021, bekçi olma şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

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Bekçilik başvurusu başladı mı 9 Ağustos son haberler gEmniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortak bünyesinde göre almak isteyen bekçi adayları bekçi alımı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor.

Bekçi alımı ile ilgili duyurular Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bekçi alımı ne zaman olacağı konusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Bekçi Alımı 2021 Başvuru Ne Zaman?

EGM bekçi alımı 2021 başvuru tarihi oldukça merak ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni bir yapılanma sürecine girildiği duyurulmuştu. Bu yeni yapılanma ile birlikte 10 bin bekçi alımı yapılacağı öğrenilmişti.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama gelmedi.

2021 bekçi alımı başvuru tarihine dair bir duyuru yapılmadı.

Askerlik yapmadan bekçi olunur mu: Resmi Gazete'de 2019 yılında yayımlanan karara göre bekçilikte asker şartı kaldırıldı. Askerliğini yapmayanlar da bekçilik yapabiliyor.

Bekçi olmak için aranan şartlar:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,

*Boy olarak 1.67 cm'den uzun olması,

*Beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak,

*18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

*Kötü şöhretli tanınmamak,

*Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

*Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

*Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

*Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

*Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

*Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

*Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi Maaşları 2021 ne kadar oldu: Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılan zamlarda belli olmuş oldu. Böylelikle bekçi maaşlarında en düşük maaş 5.008,221 TL ile ilkokul mezunu bekçilere verilmektedir.

İlkokul mezunu bir bekçi 390 lira zam alarak maaşı 5.008,221 TL olmuştur.

Lise mezunu bir bekçi 404 lira zam alarak maaşı 5.186,079 TL olmuştur.

Üniversite mezunu bir bekçi 422 lira zam alarak maaşı 5.421, 4155 TL olmuştur.