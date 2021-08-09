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Denizli'de emekli öğretmen beton mikserinin çarptığı otomobilinden sağ çıkamadı

Denizli'de emekli öğretmen beton mikserinin çarptığı otomobilinden sağ çıkamadı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü emekli öğretmen Abdil Çoban (66) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında, Denizli- Manisa karayolu Bölmekaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan'dan Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki 20 AAK 840 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası emekli fen bilgisi öğretmeni Abdil Çoban yönetimindeki 20 RA 710 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdil Çoban'ın öldüğünü belirledi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdil Çoban'ın yakınları gözyaşı döktü.

Çoban'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Buldan Devlet Hastanesi'nin morguna gönderilirken, beton mikserinin şoförü M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, epiklerin çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

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