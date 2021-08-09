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Yunanistan'da Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı görevinden istifa etti

Yunanistan'da Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı görevinden istifa etti

Yunanistan'da, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis'in görevinden istifa etti.

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Yunan basınındaki haberlerde, Kumentakis'in, Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstandinos Floros başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Konsey Toplantısının ardından istifasını sunduğu belirtildi.

Haberlerde, Chinok tipi yangın söndürme helikopterlerin bakımından sorumlu olduğu belirtilen Kumentakis'in istifasının, askeri hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına yeterince katkı sağlamadığına ilişkin eleştirilerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Kumentakis'in istifasının kabul edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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