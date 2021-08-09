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Bursa'da korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

Bursa'da korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

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İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan T.A, başka bir şehirde yaşayan kayınbiraderine, eşi H.A'ya zarar vereceğini içeren cep telefonu mesajı gönderdi.

Bunun üzerine akrabaları da olan kız kardeşinin komşularını arayan kişi, onlardan eve gidip durumu kontrol etmelerini istedi.

Kapısı kapalı olan eve balkondan girenler, H.A'yı bıçaklanmış halde, T.A'yı da asılı halde buldu.

Haber verilen polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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