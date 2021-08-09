Aşı karşıtı profesör Serhat Fındık hedefte! İntihar, kalp krizi ölürsem itibar etmeyin!

Aşı karşıtı Prof. Dr. Serhat Fındık "Başıma bir şey gelirse lütfen itibar etmeyin" dedi. Prof. Serhat Fındık'ın twitterdan yaptığı paylaşım, Instagram hesabında ise sansürlendi.

Abone ol

Koronavirüs salgınında kullanılan aşılara karşı yaptığı uyarılarla dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık hedefte olduğunu açıkladı. Aşıların tehlikeli olduğu iddiasıyla pandeminin başından beri çeşitli bilgiler yayınlayan Fındık başına bir şey gelirse normal karşılanmaması uyarısında bulundu.

'Kıymetli arkadaşlarım' diyerek açıklamasına başlayan Fındık,''Tüm hayatım boyunca, Yüce Allahımız yolunda insanlarımız için daime doğru bildiklerimi savundum ve savunmaya devma ediyorum. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Sağlıklı bir insanım. Çok dikkatli biriyim. İntihar eğilimim de yok. Sizlerden de dileğim şayet başıma bir şey gelirse (kaza, intihar veya kalp krizi vb'ne bağlı ölüm) lütfen itibar etmeyin.'' ifadelerini kullandı.

Instagram da engelledi

Fındık'ın Instagram paylaşımları engellendi. "Kıymetli Arkadaşlarım Bu gönderim “zararlı içerik” denilerek instagramdan kaldırıldı." diyerek aşı paylaşımlarının engellendiğini duyurdu.