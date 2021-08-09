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Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

SAMSUN’un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Terme ilçe merkezinden geçen çay, taşma noktasına geldi.

Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

Dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında Terme Çayı kritik seviyeye yükseldi. Her yıl ağustos aylarının son haftalarında yağan yağmurlar Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde su baskınları ve sel felaketlerine sebep oluyor. 

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Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

Gece boyunca etkili olan yağışlar sonrası bazı sokak ve tarım alanlarında su baskınları yaşandı.

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Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

Gün boyu yağan yağmurlar Terme Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Kolluk kuvvetleri ve belediye tedbirleri muhtemel olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri aldı.

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Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

Terme Çayı'ndaki taşkın durumu vatandaşları tedirgin ediyor. 

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