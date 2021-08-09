Samsun'da anonslar yapılmaya başlandı! Giriş çıkışlar kapatıldı Meteoroloji uyardı

Dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında Terme Çayı kritik seviyeye yükseldi. Her yıl ağustos aylarının son haftalarında yağan yağmurlar Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde su baskınları ve sel felaketlerine sebep oluyor.