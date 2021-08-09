Koronavirüste yeni tehlike Kolombiya varyantı

Akdeniz Üniversitesinden (AÜ) Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesi ve pandemi servislerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Özellikle yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış" dedi. Şu andaki virüsün önemli bir kısmının Delta varyantı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, muhtemelen bundan sonraki beklenenin Kolombiya varyantı olduğunu söyledi.

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesi ve pandemi servislerinde yoğunluk yaşandığını aktardı. Koronavirüs vaka artışı nedeniyle yatak kapasitesinin artırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, Kovid-19 yoğun bakım ünitesi yataklarının dolduğunu söyledi.

Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'inden fazlasının aşılanmamış olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, aşılanma hızının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Yalçın, "Dolu yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış. Son zamanda dikkat çeken önemli hususlardan biri de hamilelerin olması. Pandemi servisinde yatan hastaya bakıldığında da yüzde 60'larda bir aşılama oranı var ama bu da düşük. Dolayısıyla aşılama oranlarının artmış olması yoğun bakıma yatışı veya hasta olma potansiyelini düşürüyor. Bu nedenle aşılamayı hızlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.