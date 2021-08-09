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Mehmet Şimşek CHP adayı olacak mı ? Faik Öztrak'tan açıklama geldi!

Mehmet Şimşek CHP adayı olacak mı ? Faik Öztrak'tan açıklama geldi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Öztrak, "Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddialarına basın toplantısında cevap verdi. AK Partili Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde CHP liderine yakın isimler tarafından adaylık konusunda görüşüldüğü iddia edilmişti.

Mehmet Şimşek CHP'nin adayı olacak iddiası 
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu Mehmet Şimşek iddiasına cevap verdi Öztrak, “Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok.” dedi.

'Milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar' 

Faik Öztrak şunları kaydetti:

“İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok.”

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