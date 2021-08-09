CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun çağrılarına rağmen erken seçime karşı çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yeni kriz kapıda. Son anket sonuçlarını gören parti yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrılarına rağmen erken seçime karşı çıkıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu planlarının da suya düşmesi çatlağı derinleştirdi.

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İlk kez cumhurbaşkanı adaylığı sinyali veren, "Dostlarımızla birlikte Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte hükümete yönelik olarak defalarca kez erken seçim çağrısında bulundu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. CHP'li kaynaklar, CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun aksine erken seçime karşı çıktığını aktardı.

CHP Genel Merkezi'ne ulaşan anketler, milletin erken seçim istemediğini, bununla beraber CHP, İyi Parti ve Saadet Partisinden oluşan Millet İttifakı'nın olası bir erken seçimde Cumhur İttifakı'nın gerisinde kaldığını gösterdi. CHP'li kaynaklar ayrıca masadaki anketlerin 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na oy veren bir kısım kararsız seçmenin Millet İttifakı'na yönelmediğini de aktardı.

Gelecek ve DEVA yüzde 1 bile değil

Kılıçdaroğlu'nun erken seçime yönelik söylemleri ile CHP yönetiminin tavrı arasındaki farkın ana sebeplerinden biri de Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin durumu oldu. Kılıçdaroğlu'nun millet ittifakına dahil etmek istediği Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin AK Partinin oylarını bölmesi, rüzgarı Milleti İttifakı lehine çevirmesi bekleniyordu. Ancak plan suya düştü. CHP'li kaynaklar, iki partinin de henüz yüzde 1 oy oranını dahi yakalayamadığını ifade etti.

Adaylık krizi de kapıda

"Milleti İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu henüz cevap bulabilmiş değil. CHP'li kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürdüğünü doğrulamazken Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında adaylık krizi çıkabileceğini aktardı. Kaynaklar, Meral Akşener'in adaylık konusunda kararlı olduğunu bunu da sürekli dile getirdiğini aktardı.

(DİRİLİŞ POSTASI)