Güney Kıbrıs'ta sahte koronavirüs aşı kartı skandalı büyüyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görev yapan 53 yaşındaki bir kardiyoloğun 600 avro karşılığında sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından olayın boyutunun daha da büyük olduğu ortaya çıktı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) hastalarına 600 avro karşılığında sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kartı verdiğinden söz edilen doktorlarla ilgili meselenin başka boyutlar kazandığını belirtildi.

Rum polisinin 7 gün içerisinde tamamlamaya çalıştığı soruşturmada 20'den fazla ifade aldığını açıklandı.

Larnaka'daki doktorun 102 kişilik listesinin hangi hastaların doktor tarafından aşılandığı, hangilerinin de ne kadar ücrete bahse konu doktordan sahte aşı kartı aldıklarının tespit edilmesi için incelenmekte olduğu, polisin diğer 3 doktorla ilgili olayı da araştırmakta olduğu kaydedildi.

İkisi Baf, biri de Limasol'da gerçekleşen diğer olayların araştırıldığını belirtilirken Baf'ta görev yapan bir çocuk doktorunun oğluna sahte aşı kartı verdiğinden söz edildiği ve çocuğun hastanede koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu ifade edildi.

Yaşanan üçüncü olayda ise Limasol'da bir çiftin şahsi doktorlarından kendilerini sisteme aşılı olarak kaydetmesini istedikleri, doktorun ise bunu kabul etmeyerek çifti hasta listesinden çıkardığı ve polise bilgi verdiği belirtildi.