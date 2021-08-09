National Interest: ABD'nin dünya hegemonyası bitiyor

ABD'de savunma, ekonomi ve siyasal ağırlıklı konulara yer veren National Interest dergisinin köşe yazarı Mark Katz, ABD'nin dünya hakimiyetinin biteceğini analizleriyle belirtirken Orta Doğu'daki üstünlüğünü de Rusya, İran ve Türkiye'ye bıraktığını ifade etti.

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ABD'nin son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri varlığını giderek azaltması, "ABD kabuğuna mı çekiliyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle Donald Trump döneminde NATO ve müttefikleriyle çelişkiler yaşayan ABD'nin Joe Biden yönetimiyle bunun tersi bir izlenim yaratma çabası da yetersiz kaldı. Biden'in gelir gelmez Trump'ın çıktığı anlaşmalara tekrardan onay vermesi ve "ABD geri döndü" diyerek Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine meydan okumasına karşın dış politikada ABD'nin güç yarışında bocalamaya devam ettiği bir gerçek.

Hegemonik gücün sonu mu? Son olarak ABD'nin önce Afganistan'dan askeri varlığını çekmesi, ardından da Irak başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki askeri gücünü azaltacağına yönelik sinyalleri bunun bir taktik manevra mı yoksa ABD'nin hegemonik gücünün sonu mu olduğu sorularını akla getiriyor.

Natıonal Interest: "ABD'nin dünya üstünlüğü bitiyor"

ABD'de savunma, ekonomi ve siyasal ağırlıklı konulara yer veren National Interest dergisinin köşe yazarı Mark Katz, ABD'nin dünyadaki üstünlüğünün sona erdiğine dair işaretlere yer verdi.

"Sovyetler sonrası ABD tek baskın güçtü"

Katz, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ABD'nin dünyanın tek baskın gücü olarak görülür haline geldiğini ancak 21. yüzyılın başındaki tehditlerin bu tez hakkında şüphelere yol açtığını belirtti.

Orta Doğu'daki üstünlüğünü Rusya, İran ve Türkiye'ye bıraktı Katz'a göre Washington'un hegemonyası sona eriyor. Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD'nin Afganistan ve Irak'taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu. Washington, 2008'de Gürcistan'da, 2014'te Ukrayna'da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı. Orta Doğu'da, özellikle de Suriye ve Yemen'deki ayrıca Libya'daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.

"Çin'in büyümesini engelleyemedi"

Washington, Çin'in gücünü artırmasını, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi. Ayrıca ABD, başarısız bir şekilde düşmanlarıyla yakınlaşmaya çalıştı. Donald Trump, İran ve Çin'le bunu yapma girişiminde bulundu.

"Müttefiklerine söz geçiremedi"

Washington'un müttefiklerini rakipleriyle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti. ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak'tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.