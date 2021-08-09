ABD Başkanı Biden'in Afganistan'dan geri çekilme planı aynen devam edecek

Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'in Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi.

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New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre; Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer, Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.