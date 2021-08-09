Türkiye 9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 245 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 731kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 365 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.89, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 47.75 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere toplam 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.