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Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon lira tazminat ödendiğini duyurdu!

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon lira tazminat ödendiğini duyurdu!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapıldığını duyurdu.

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Beşiktaş, sözleşme feshi nedeniyle, Abdullah Avcı'ya, yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 TL'lik ödeme yapıldığını açıklandı. Kulüp, bu ödemenin Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden karşılandığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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