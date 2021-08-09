Aşı yaptıranlarla yaptırmayanlar arasındaki uçurumu İsrail açıkladı

Dünya bir buçuk yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken aşılamanın artması Kovid-19'a karşı savaşta umudu artırıyor. Aşı karşıtları ya da şüphecileri sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte de kafa karıştırmaya devam ederken dünyanın virüsten aşıyla kurtarabileceğini gösteren son haber İsrail'den geldi.

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İsrail Sağlık Bakanlığı, aşı olmayanlar ile aşı yaptıranlar arasında görülen ağır vaka sayılarını kıyasladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iki doz aşı yaptıranların aşı olmayanlara göre hastalığı ağır geçirme ihtimali oldukça düşük.

60 yaş üstünde dramatik sonuç

Ağır vaka oranı 60 yaş üstü aşı yaptırmayanlar arasında 100 bin kişide 85.6 olarak kayıtlara girerken bu oran iki doz aşısını olan 60 yaş üstü İsrail vatandaşlarında 16.3 oldu. Bu tablo aşı olmayanların aşı olanlara göre Kovid-19'u ağır geçirme olasılığının beş kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 60 yaş altı için ise 100 bin kişi üzerinden yapılan hesapla aşı olmayanlarda ağır hastalık oranı 1.4, iki doz aşı yaptıranlarda ise 0.5.