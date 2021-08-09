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Karaman’da damat dehşeti 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karaman’da damat dehşeti 1 ölü 2 yaralı

KARAMAN'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat, çocuklarını görmek için gittiği kaynanasının evinde kaynanasını bıçaklayarak öldürürken kayınbiraderini ve eşini ağır yaraladı.

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KARAMAN Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'ta yaşanan olayda; eşiyle boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen damat D.T., çocuklarını görmek için kayınvalidesinin oturduğu eve geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada cinnet getiren D.T., kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i (56) sırtından defalarca bıçakladı. Öfkeli damat daha sonra kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.'yi 12 yerinden, eşi Özlem T.'yi de 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Necla Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi D.T., suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı D.T., alınan sağlık raporunun ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Necla Koçyiğit'in cenazesi kızı ve oğlunun tedavi gördüğü hastanenin morguna kaldırıldı.

Aynı evde 9 yıl sonra ikinci cinayet

Bundan 9 yıl önce aynı evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Mahide Doğay da hunharca öldürülmüştü. Olayın yaşandığı tarihte kendisinden haber alamayan yakınlarının polise haber vermesiyle Mahide Doğay, çilingirle girilen evinde el, ayak ve boynuna bağlanan domuz bağı ile boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Üzerinde yorgan ve yastıkların olduğu belirlenen Mahide Doğay'ın aynı zamanda evinin de karıştırıldığı belirlenmişti.

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