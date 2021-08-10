Korkutan açıklama! Bir kişi, 1500 kişiye virüs bulaştırdı!

RUSYA, koonavirüs salgınıyla mücadele ederken korkutan açıklama geldi. Ülkede bir kişinin aynı anda 1500 kişiye virüs bulaştırdığı tespit edildi.

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Rusya Halk Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumuna (Rospotrebnadzor) bağlı "Vektor" Virüsoloji ve Biyoteknoloji Merkezi Yekaterinburg Bölümü Müdürü Aleksandr Semenov, Rusya'da bir kişinin aynı anda 1500 kişiye virüs bulaştırdığının tespit edildiğini belirtti.

Semenov, "Koronavirüsün ilk türüne yakalanan kişiler ortalama 3-4 kişiye virüs bulaştırdı. Delta varyantında ise bu rakam 5-6.Rusya'da süper bulaştırıcıların oranının yüzde 80'i bulduğu bölgeler var" dedi.