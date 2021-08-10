Eren 13 operasyonunda 3 PKK'lı öldürüldü
Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu..Abone ol
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.