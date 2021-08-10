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Cumhuriyet tarihinde ilk! Anadolu operasyonunda 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi

Cumhuriyet tarihinde ilk! Anadolu operasyonunda 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi

Cumhuriyet tarihinde suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı olarak belirtilen Anadolu operasyonunda 4 bin 122 eser ele geçirildi.

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"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

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