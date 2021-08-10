Burhan Kuzu'yla ilgili bomba ses kaydı! 'Hoca ağlayıp duruyor...'

Burhan Kuzu'nun ölümünden önce kendi avukatıyla uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Orhan Ünğan'ın avukatı arasındaki görüşmenin ses kayıtları ortaya çıktı. Kuzu'nun avukatının sözleri tam bomba...

Abone ol

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun ölümünden önce, kendisi hakkında şikayette bulunan uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Orhan Ünğan'la görüşmek için avukatını devreye soktuğu ortaya çıktı. İki avukat arasında geçen bu görüşmenin ses kayıtlarında çarpıcı bilgiler ortaya çıkarken söz konusu ses kaydına Halk TV'den İsmail Saymaz ulaştı.

Söz konusu ses kayıtlarında Burhan Kuzu’nun avukatı F.B., Ünğan’ın avukatı A.Ü’yü arayarak, müvekkilinin görüşmek istediğini belirtiyor. İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşi’nin nüfuz kullanarak tahliyesini sağlamaktan hakkında soruşturma olan Kuzu’nun, daha sonra Zindaşti’nin hasmı olan Ünğan’a hizmet vermeye başladığı iddia edilmişti.

Burhan Kuzu'nun avukatının Orhan Ünğan'ın avukatına "Hocanın psikolojisi bozuk, 'kandırıldım' deyip ağladı" şeklindeki ifadelerini kullandığı ses kayıtları şu şekilde:

'Orhan Bey'i tanımam etmem...'

F.B.: "Burhan Hocamız benden rica etti. Kendisinin olayla ilgili hiç bir şeyinin olmadığını, tamam Çağlayan Adliyesi'nde bir arama vs. olmuş ama Bakırköy'le alakalı hiçbir şey yok diyor. Ben Orhan Bey'i tanımam etmem. 'Kendisiyle görüşebilir miyiz?' diye bir talepte bulundu ama...

Müvekkilimde Burhan Kuzu'nun kayıtları var

A.Ü: Tabi ben şimdi talebi müvekkile iletirim ama şahsım adına bildiğim kısmı sizinle paylaşayım. Orhan Bey'in söylediği kadarıyla Bakırköy'deki görüşmelerle ilgili kendisinde kayıtlar olduğunu söyledi. Dava aşamasında vereceğini, kendisinin (mahkemeye) sunacağını söyledi. Ben ne olup olmadığını tabi ki bilmiyorum. Ama oradaki sanıyorum bazı hakimlerle ilgili olan, Burhan Bey'in konuşmalarıyla ilgili de sanıyorum kayıtları var kendisinde.

F.B.: Kendisi de (Burhan Kuzu) yok diyor, kesinlikle. Ben tanımam etmem, bilmem diyor.

Orhan Ünğan 'kayıt var' diyorsa vardır

A.Ü.: Yani şimdi Orhan Bey, genel itibariyle hani bir konuda eğer var diyorsa, her zaman o kayıtları çıkartıp sunmuştur. Yaklaşık beş yıldır tanışıyoruz. Hiç bir zaman var deyip de sonradan kayıtları getirmediğini görmedim. Ama ondan dolayı da açıkçası, biliyorsunuzdur belki, kardeşi de vefat etti. Bakırköy dosyasında kendisine yapılan haksızlıktan dolayı, Burhan Bey'inde içinde bulunduğu bu haksızlıktan dolayı kardeşinin öldüğünü düşünüyor. Şimdi sorumlu tutmak çok doğru bir kelime değil ama onlar yüzünden içeride olduğu eve kardeşinin da onlar yüzünden vefat ettiğini düşünüyor. Haliyle ne şekilde bakar, nasıl bakar bilemiyorum.

Burhan bey kumpasa gelmiş, başkaları rüşvet almış

F.B.: Hocamız da o kadar üzgün ki yani... Ben diyor 'adamı tanımam etmem, ne husumetim var' diyor. Tahliye olayında da bir kumpasa gelmiş zaten. Olayın içeriğin de şey var. Başkaları rüşvet almışlar. Sonra da demişler ki hocaya 'siz de bir arayıp iddianame niye bir hazırlanmadı, ne zaman hazırlanacak, bu iş uzamadı mı deyip bir sorun' gibisinden. Hani yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya, hocayı kurban etmişler. Aslında olayın içinde rüşvet dönmüş yani. Hoca aslında çok masum bu olayda. Kendisi de Çerkez zaten, Orhan Bey de galiba Çerkez. 'Kendisiyle bir tanışmak görüşmek, mağduriyetimi dile getirmek isterim' diyor. Siz den bunu rica ediyoruz.

Ben söylerim ama görüşmeyi kabul etmez

A.Ü.: Yani ben talebinizi iletirim ama dediğim gibi ben kendim onun düşüncelerini bildiğim için, açıkçası ben size daha önce ifade ettim. Tabi ki sizin talebinizi iletirim. Çünkü zaten benim vekillik görevim bu. Ama o da şimdi kabul eder, etmez ki şahsım adına çok kabul edeceğini düşünmüyorum, söylediğim sebeplerden dolayı. Çünkü o bir masumiyet olduğunu düşünmüyor. Tam aksine Zindaşti ile bir iş birliği yapıldığını ve bunun sonucunda da kardeşinin ölümün vuku bulduğunu düşünüyor.

Hocanın ağladığını gördüm, kandırılmış resmen

F.B.: Bana da söylenen bunlar. Hocanın ağladığını gördüm. 'Hakikatten bu ne dedi. Benim bu kadar üstüme geliyorlar.' İnanın , kandırılmış resmen. Çağlayan Adliyesi'ndeki olayda kandırılmış. Orhan Bey ile ilgili olan kısımda da kesinlikle 'ben ne arama yaptım, ne bir şey' diyor. 'Hiç bir şekilde suçum, günahım yok' diye söyledi. Yani sizden bir teklif götürmenizi rica ediyoruz.

4-5 yıldır mahkemeye sunacağım dediği her kaydı sundu

A.Ü.: Yani ben götürürüm ama benim bildiğim kadarıyla düşünceleri bunlar. İzleyeceği yolu da bu şekilde ifade etti. 'Bakırköy'deki tüm kayıtları da var elimde, başka delillerim de var. Bunların hepsini sunacağım.' Zaten hep söylediği bir şey var. Bilmiyorum mahkemelerinden haberdar mısınız? O yüzden onları ifade ettim az önce. 4-5 yıldır, 'ben bunu sunacağım' deyip, sunmadığı hiç bir şeyle karşılaşmadım. Bazen beni bile şaşırtıyor.

'Ben nasıl kandırıldım' diyor

F.B.: Biz de işte ağladığını gördük hepimiz böyle bir toplumda. Gerçekten psikolojik olarak çökmüş durumda. 'Ben nasıl kandırıldım' diyor. Çağlayan'daki arama olayında, sadece hakime de sordum sadece bu diyor. İşte 'iddianame neden hazırlanmadı?' Meğer zemin yapılmış, öncesinde bu rüşvet olaylarından dolayı. 'benim de burada adımı kirlettiler, günah keçisi ben seçildim' diye veryansın ediyor açıkçası.

A.Ü.: Ben bir ulaşırım kendi müvekkilime. Kendi tercihi. Biz görevimizi yaparız. Siz haber bekleyin. Eğer uygun görürse ben zaten size söylerim.