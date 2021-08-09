Fiyatı 500 TL! Mardin'de görenler telefona sarıldı evin girişine asılıyor
MARDİN’de yaşayan Özcan ailesi dededen toruna, üç kuşak yaptıkları işlemecilikle görenleri şaşırtıyor.
Mardin’de efsanevi bir inanışa sahip olan şahmeran kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Bolluğun ve bereketin sembolü şahmeran Mardin’de büyük bir önem taşıyor.
Özcan ailesi, dededen toruna, üç kuşatır şahmeranın tablosunu, cam altı tekniğini ve bakır işlemeciliğini yaparak geçimlerini sağlıyor.
Üstelik Özcan ailesi Mardin’de sembol haline gelen şahmeran işlemeciliğini öğrenmek isteyenlere de öğretiyor.
Özcan ailesi, pozitif enerji ile çalıştıklarını, şahmeran tablosu yapmanın onlar için bir terapi ve mutluluk sebebi olduğunu belirtti.