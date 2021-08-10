Yazar Fuat Uğur çarşı pazara girdi Erdoğan'a seslendi: Bu cep bu mutfak var ya! Herkesi yakar

Çarşı pazardaki fiyat artışı cep yakmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sorunu çözmesi için çağrıda bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Sözün kısası bu cep, bu mutfak var ya! Herkesi yakar. Başka çare yok." diye yazdı.

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Sebze meyve ve market fiyatlarındaki artış sürüyor. Vatandaşı zor durumda bırakan artışlar Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un gündemindeydi.

"Erdoğan çarşı-pazar meselesine el koymak zorunda" başlıklı yazı kaleme alan Uğur, yaz olmasına rağmen fiyatların inmediğine bir de bunun kışı olduğuna dikkat çekti.

"Muhatabı bulunup ortaya çıkarılsın"

"Nektarini çok severim, fiyatına baktım, 25 lira olduğunu görünce şapkam uçacaktı!" ifadelerine yer veren yazar, "Peki BU YÜKSEK FİYAT ÇALIŞMASINI kimin yaptığını Cumhurbaşkanımız ve bakanlar biliyor mu?" diye sorduktan sonra yazısına şöyle devam etti:

"Arkadaş ne kontrol edilemez bir mekanizmaymış, ne çözülemez bir sistemmiş bu… Bir ara okumuştum, Cumhurbaşkanımız bile soruyordu “Domates tarlada 1, çarşıda pazarda 7-8 lira. Bu ne? Arada kimler var?” diye. O zaman sorunun muhatabı bulunup ortaya çıkarılsın.

Kimin egemenliğinde, hangi kurumsal bağlantıların arka çıkmasıyla halkın sırtına bindikçe biniyorlar. Bu pervasızlığı yapanların güvendiği dağlara eğer bizzat Cumhurbaşkanımız karlar yağdırmazsa gidişatın sonu hiç iyi değil."

Marketlere tepki

Marketlerin doğrudan üreticiden ucuza aldığı sebze ve meyveyi 10 liraya sattığını belirten yazar, "Açıkça KÖTÜLÜK ve HIRSIZLIK yapıyorlar. Bu bir suç" dedi.

CHP ve İyi Parti’ye oy verenlerin çoğunun orta ve üst gelir grubunda olduğu görüşünü savunan yazar, pahalılıktan etkilenenlerin AK Parti tabanı olduğunu yazdı.

"AK Parti tabanı daha çok etkileniyor"

AK Parti'ye gönül verenlerin çoğunluğunun orta-alt gelir gruplarından oluştuğunu belirten Uğur, "Bu yüzden AK Parti Hükûmeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi tabanının dayanma sınırını daha fazla test etmemeli. 31 Mart 2018’de patates ve soğan fiyatlarıyla neler yapıldığından ders alınmamışsa, söyleyecek sözüm yok tabii." ifadelerine yer verdi.

"Bizzat el koyup lobiyi çökertmeli"

8 Kasım 2018'de Meclis'e taşınan "Tarım Ürünlerinin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"u, yani Hal Yasası’nın çıkarılmasını söyleyen Uğur, taslağın olumlu ve olumsuz yanlarını sıraladıktan sonra yazısını şu sözlerle tamamlıyor:

"Sözün kısası bu cep, bu mutfak var ya! Herkesi yakar. Başka çare yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tıpkı eski günlerinde olduğu gibi çarşı-pazar meselesine bizzat el koyup pahalılık lobisini ve mekanizmasını çökertmedikçe bu durum AK Parti’nin başına çok işler açacak.'