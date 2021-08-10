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Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı! Evi kurşunlandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı! Evi kurşunlandı

İSTANBUL'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, 2 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis evde ve sokakta inceleme yaptı.

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Olay önceki gün Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti. Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

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