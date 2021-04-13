2 ay ilişki yaşadığı eski sevgilisi geri döndü! Bağcılar'da iş kadınının hayatını kabusa çevirdi
BAĞCILAR'da, iş kadını Yasemin Sönmez, 2 ay boyunca ilişki yaşadığı kişiden kurtulamadı. Ayrıldıktan 1 buçuk yıl sonra geri dönen eski sevgili, kadını tehdit ve darbetmeye başladı. İş yeri ve evi eski sevgilisi tarafından basılan kadın, korkudan dışarı çıkamadığını söyledi.
İddiaya göre, Bağcılar'da tekstil işi yapan Yasemin Sönmez 2 yıl önce Mehmet B. ile tanıştı. Yaklaşık 2 ay süren görüşmenin ardından Yasemin Sönmez ayrılma kararı aldı. Bu süreçte cezaevine giren Mehmet B., 1,5 yıl sonra tahliye oldu ve Yasemin Sönmez'e kabus dolu günler yaşatmaya başladı.
Yasemin Sönmez'i tehdit etmekle kalmayıp çalışanlarını rehin alan Mehmet B., Yasemin Sönmez'den 1 milyon para talep etti ve tekstil fabrikasını kendisine vermesini istedi.
Kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurduğunu ve hiçbir sonuç alamadığını iddia eden Yasemin Sönmez yaşadığı korku dolu günleri anlattı.
"Çıktıktan sonra bunlar başladı"
Her gün tehdit aldığını öne süren Sönmez, "Mehmet B. ile 3 aydır mücadele içindeyiz. 3 ay önce darp etti, niyeti elimde avucumda ne varsa almak. 2 yıl önce tanışıklığımız oldu, sonra 1,5 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan sonra bunlar başladı." dedi.