Türkiye'yi saran orman yangınında Haluk Levent'e helikopter kiralama için bağış yapanlar

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez kendisi için yardım istedi. Kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir sorun olduğunu belirten Levent, takipçilerine, "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi. Bu tweet 'Haluk Levent öldü' gibi asparagas haberlere kadar evrilince, Levent bu paylaşımı silme kararı aldı ve bu tarz söylentiler çıkaranları kınadı.