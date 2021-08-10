Kendisin sokan yılanı ısırmak istedi sonrası çok korkunçtu

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşanan olay, bölgede infial yarattı. Sonradan alkollü olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Rama Mahto, kendisini bacağından ısıran yılandan intikam almak istedi ve yılanı ısırmaya çalıştı. Yılan tarafından yüzü 10'dan fazla ısırılan adam hayatını kaybetti.

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Hindistan, Bihar eyaletinde yaşanan bu olayı konuşuyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Rama Mahto, bir yılan tarafından ısırıldı. Bu ana kadar her şeyin alışıldık olduğu durum, çabuk değişti. Ne olduysa işte bu noktadan sonra oldu. Isırılan Ramo Mahto yılana karşı, karşı saldırıya geçti.

Yılandan intikam almak için harekete geçen Mahto, yılanı ısırmak için yılanın üzerine atıldı.

12 saat sonra öldü

Yılanı çiğnemeye çalışan 65 yaşındaki alkollü Hintli, yılan tarafından yüzünden 10'dan fazla kez ısırıldı. Munger'de yaşayan ve yılanı ısıran adam, 12 saat sonra yaşamını yitirdi.

Polis açıklama yaptı

Polis, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada 'Kurbanın yakınlarının verdiği bilgilere göre, bebek bir yılan adamı bacağından ısırdı.

Onu çok öfkelendiren bu olayın ardından hayvandan 'aynı şekilde' intikam almak istedi ama başaramadı. Yılan, 65 yaşındaki vatandaşı yüzünden 10'dan fazla kez soktu.' ifadelerine yer verdi.

Yılanı küçümsedi

Aile üyeleri, Mahto'yu hastaneye yetiştirmek istese de, intikam peşinde yılanı ısıran yaşlı adamı ikna edemediler. Yaşlı adam, yılanın bebek olduğunu ve zehirli olmadığı yanılgısına düşerek tıbbi yardım almayı reddetti.