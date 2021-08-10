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Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde polisler varmış

Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde polisler varmış

MARDİN'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın polisleri hedeflediği öğrenildi. Suriye uyruklu o teröristin, PKK kamplarında bomba eğitimi aldığı aktarılırken üzerinde C-4 ile güçlendirilmiş 2.5 kilogram patlayıcı olduğu paylaşıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı.

Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

PKK kamplarında eğitim aldı, ses getirecek eylem için gönderildi
Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Polis, bağlantılarını araştırıyor
Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor.

Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.

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