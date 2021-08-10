Yunanistan alevlere teslim oldu Başbakan Miçotakis zaafiyeti kabul edip halktan özür diledi

Yunanistan orman yangınlarıyla sarsıldı. Söndürülemeyen yangınlar sonrası hükümet topun ağzında. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, halka sesleniş konuşmasında yetersizliği kabul edip halktan özür diledi.

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Yunanistan söndürülemeyen orman yangınlarıyla boğuşuyor. 650 bin dönümden fazla ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis eleştiriler sonrası görevini bırakmak zorunda kaldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yangın söndürme faaliyetlerinin ele alındığı toplantılardan sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında "söndürme çabalarında gösterilmiş olası zaafiyetlerden dolayı halkımızdan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

Özellikle Evia Adası'ndaki yangınların söndürülmesinde çekilen sıkıntılara değinen Miçotakis "Yangınların tamamen söndürülmesine kadar dişimizi sıkacağız" şeklinde konuştu.

Yunan Başbakanı "en çok zarar gören Evia adası ve Attika'da (Atina bölgesi) yanan ormanlık alanlarının yeniden canlandırılması ve ağaçlandırılması için 500 milyon euro ayrıldığını, gerekirse AB bütçesinden daha fazla mali yardım isteneceğini" belirtti.

Bu arada Yunan yayın organları Yunanistan Dışişleri bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir "telefon görüşmesi yaptığı" ve "Türkiye'nin Yunanistan'a iki uçak göndermeye hazırlandığını" belirtti.

Yunanistan'da orman yangınları 7 günü tamamlarken, zarar gören ormanlık alanların 650 bin dönümden fazla olacağı belirtiliyor. Yangınların ormanlık alanlara en çok zarar verdiği yer ise Evia (Eğriboz) Adası.

Evia'da en az 250 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu ve özellikle adanın kuzey bölgelerindeki sayfiye yerlerinde, birçok ev, tarla ve çiftliğin yandığı bildiriliyor.

Hükümet yetkilileri, "yangınlar yaklaşırken, halkın yerleşim bölgelerini terketmeleri için cep telefonlarından yapılan acil durum çağrılarının" can kayıplarını önlediğini söyledi.

Evia'nın kuzeyinde devam eden yangınlar nedeniyle, onlarca köy ve sayfiye yeri boşaltıldı. 2 binden fazla kişi feribotlarla güvenli bölgelere sevk edildi. Bu kişiler arasında engelliler ve yaşlılar da var.

Diğer bölgelerde son durum ne?

Başkent Atina çevresindeki yangınlar, rüzgarın da dinmesiyle kontrol altına alındı ancak yetkililer, gün içinde hava sıcaklığının artması sonrası yangınların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Mora Yarımadası'nda üç ayrı yerde çıkan orman yangınlarının da kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.



Bu arada Yunanistran'ın batısındaki Zakinthos adasında çıkan yangını söndürmek için havalanan PZL tipi itfaiye uçaklarından biri, arızalanınca, ormanlık bölgeye mecburi iniş yaptı. 35 yaşındaki pilot ise kendisini kurtarmayı başardı.

24 ülke yardım etti

Yunanistan'a bazı AB üyeleri dahil 24 ülke, yangın söndürme çalışmalarında yardım etti.

ABD, Rusya, İsrail, Mısır, Katar; AB dışından Yunanistan'a yardım eden ülkelerden bazıları.

Halk şikayetçi, muhalefet eleştiriyor

Yangınlardan büyük zarar gören yerleşim merkezlerinde halk, devlete bağlı birimlerin yangın söndürme çalışmalarında yeterli olmamasından şikayetçi oluyor.

Muhalefet partileri de hükümeti "zamanında gerekli önlemleri almadığı" gerekçesiyle eleştiriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendilerine yardım eden tüm ülkelere teşekkür etti.

Miçotakis, 40-45 derecelik hava sıcaklığının ve şiddetli rüzgarların devam edeceği tahmin edilen 15 Ağustos'a kadar tüm ormanlık alanlarda teyakkuz durumunun devam edeceğini açıkladı.

Ülke tarihinde ilk kez bu denli uzun süreli yangınlara tanık olan Yunanistan'da, yangın yerlerine canlı bağlantılarla sürekli yayınlar yapan Yunan TV kanalları, aynı anda Türkiye'deki yangınlara da yer veriyor.