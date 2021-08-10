Türkiye'de aşılamada yeni dönem başlıyor! Artık inisiyatif onlarda...

Ülkemizde aşılamada yeni dönem başlıyor. İnisiyatif artık özel sektörde ve meslek odalarında olacak. Aşı olanlara öncelik tanınması gibi birçok konuda pozitif ayrımcılık adımlarının atılması beklenirken, kamunun durumu Bilim Kurulu'nda ele alınacak.

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Pandemiye karşı şu anda en büyük mücadele aracı olan aşılamanın hızlanması ve toplumun daha geniş kesimine yayılması için "sivil inisiyatif" dönemi başlıyor. Aşılama oranlarının arttırılması konusunda meslek örgütlerinden AVM'lere kadar bir çok kurum ve kuruluşun devreye girmesi bekleniyor.

Ekim ayına kadar sınırlama beklenmiyor

Ekim ayına kadar pandemi çerçevesinde sınırlamalara ilişkin kararlar alınması beklenmiyor. Okulların açılması, kentlere ve kapalı mekanlara dönüş ile birlikte ortaya çıkacak tablo bu kararların ne olacağını da ortaya koyacak. Aşılamada istenen rakamlara ulaşılamaması ve tablonun sıkıntılı olması halinde bir takım önlemler yine devreye girecek. Ancak geçmişte olduğu gibi sert değil, daha az, kontrollü bir sistem olması bekleniyor. Denetimler konusunda da yeni yöntemlerin devreye sokulması üzerinde duruluyor.

Kendi önlemlerini alacaklar

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kafe, lokanta, spor salonları, AVM'ler bir daha kapatma kararı verilmesini istemiyor. Bunun için aşılama konusunda sivil inisiyatifin devreye girmesi bekleniyor. Fabrikalar, AVM, lokantalar başta olmak üzere aşıya yönelik pozitif ayrımcılık kararlarının açıklanması, buraya girişler ve kullanımda aşı olanlara öncülük tanınması bekleniyor. Meslek örgütleri bu alandaki kararlarını yavaş yavaş açıklamaya da başladı.

Kamu çalışanları ne olacak?

Özel sektörün kendi çalışanları ile ilgili adımlar atarken yaklaşık 3,5 milyon çalışanı olan kamunun ne yapacağı da gündemde. Bilim Kurulu başta olmak üzere ilgili yerlerde konunun masaya yatırılması bekleniyor.