Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Afgan gazeteci Saadat'a çok sert cevap

kendisine hakaret eden Afganistanlı gazeteci Sunatullah Saadat'ı "Gazeteci maskesi takmış CIA ajanı" olarak niteleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrı yaptı...

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan kendisine hakaret eden Afganistanlı gazeteci Sunatullah Saadat'a çok sert cevap. Saadat'ı "Gazeteci maskesi takmış CIA ajanı" ilan eden Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın" çağrısı yaptı. İşte Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından biri

- Sunatullah Saadat... Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri.

- Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor. Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler…

- Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır.



ABD'nin planını ifşa ettiğim için...

- Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz. Arap sevicilerden, Fetöcü'lere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine… Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler.. Yani ABD emperyalizmin son uşakları.

- ABD emperyalizminin ülkemdeki yeni hain planını deşifre ettiğim için bu kadar hakaret işittim.

Bana 2 saatte soruşturma açılırken...

- Milletin sözcülüğünü yaptığım için, 2 saatte bana soruşturma açıldı. Beni kınamak için koca koca siyasiler, yarışa yarışa sıraya girdi.Bu köpek; Türk kadınına , milli iradeyle secilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok

- Hani biz Atatürkçüydük, antiemperyalisttik. Hadi iktidar, ABD’nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD’den medet umduklarından mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

- Sn Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum.Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD’nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız Milleti önünde teşekkürlerimi sunarım...