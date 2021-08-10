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Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü

Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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