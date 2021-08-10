Ozan Tufan'ın kararı belli oldu yakın çevresine söyledi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da mevcut oyuncuları elden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Ozan Tufan'ın gönlünün İngiltere olduğu belirtiliyor.

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Portekizli teknik adam Vitor Pereira, hazırlık maçlarında Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirmedi. 3-5-2 sistemini benimseyen Pereira, orta sahada Luiz Gustavo ve Zajc'ı oynatacak. Peki Ozan Tufan'ın geleceği ne olacak?

Fenerbahçe yönetiminin satarak transfer bütçesini rahatlatmak istediği Ozan Tufan için İspanya'dan ve Rusya'dan tekliflerin olduğu belirtildi.

İngiltere'yi istiyor

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira tarafından hazırlık maçlarında yedek bekletilen Ozan'ın ise Premier Lig'e gitmek istediği bu yüzden gelen tekliflere soğuk baktığı belirtildi.

Ozan'ın bu ısrarında, yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü ile aynı ligde yer almak istediğinin etkili olduğu belirtildi.