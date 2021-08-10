Ekrem İmamoğlu'ndan 'oy vermeyen bölgelere' metro göndermesi

Ekrem İmamoğlu Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, eski yönetimin 2017’de başlatıp, ödenek yetersizliğinden 2 kez durdurduğu, kendilerinin kredi bulup, 2019’da yeniden başlattığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski yönetimin 2017’de başlatıp, ödenek yetersizliğinden 2 kez durdurduğu, kendilerinin kredi bulup, 2019’da yeniden başlattığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nda düzenlenen törende konuştu.

Söz konusu hattın Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçtiğini belirten İmamoğlu, “Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; 16 milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin belediye başkanları kadar, bizim. Kimsenin malı mülkü değil yani” dedi.