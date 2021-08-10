Devlet Bahçeli istedi YÖK çalışma başlattı Erdoğan'ın onayına sunuldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini istemesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurulu, (YÖK) konuyla ilgili olarak çalışma başlattı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesabından üniversite sınavlarının kaldırılmasına yönelik çağrısı yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu sene üniversite imtihanlarında bir sıkıntı yaşandı. 170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Sağ olsun onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız" açıklamasının ardından Bahçeli, bir kez daha üniversite sınavların kaldırılması çağrısını yineledi.

Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; YÖK, barajın düşürülmesi konusunda çalışmalara başladı. YÖK'ün salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmamasını amaçladığı belirtildi. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülmüştü.

YÖK'ün çalışması Erdoğan'ın onayına sunuldu

Öte yandan YÖK'ün çalışmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. YÖK, konuyla ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK gibi paydaş kurumlar ortak çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdi. ÖSYM yardımıyla durumla ilgili simülasyonlar da yapıldı.

Tüm bu çalışmalar Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.