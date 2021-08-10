Muharrem ayı ibadetleri neler çekilecek zikirler ve tesbihler hangisi?

Allah'ın ayı olan Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayı başladı. Müslüman alemi için önemli aylardan olan Muharrem ayında nasıl dua edilmeli, hangi zikirler ve tesbihler çekilmeli? Arapça-Türkçe Muharrem atı duası nasıldır ve kaç kere okunur?

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2021 Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü yani bugün başladı. İslam dini için büyük önemi olan Muharrem ayını dua ederek ve ibadet ederek geçirmeyi planlayan Müslümanlar "Muharrem ayı duası nedir?" sorusunu araştırıyor. İşte Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler...

Muharem ayının 1. ve 10. günü okunacak dua: Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü’l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî’ belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler hangisi:

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.

Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."

Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.