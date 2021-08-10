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Kocaeli'de fotoğraf sevdası hayatına mal oldu! 3. günde acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de fotoğraf sevdası hayatına mal oldu! 3. günde acı haber geldi

KOCAELİ'de fotoğraf çektirmek amacıyla çıktığı kayalıkların üzerinde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni, başlatılan arama çalışmalarının üçüncü gününde bulunarak morga kaldırıldı.

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Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Sardala koyunda üç gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala koyunda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı. Birden gelen şiddetli dalgalara kapılan genç, denize düşerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan gencin bulunması için havadan ve denizden başlatılan arama çalışmalarının üçüncü gününde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta bulunan Yılmaz'ın cansız bedeni, denizden çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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