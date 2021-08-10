Edirne'de kursiyer olarak başladı kendi işinin patronu oldu! Sipariş yağıyor Meksika ABD sıraya girdi
Osmanlı’da değerli süs eşyaları arasında sayılan, sultanların çeyizlerini süsleyen mis meyve sabunları Edirneli kadınların geçim kaynağı oluyor.
Osmanlı’nın Edirne’ye miraslarından biri olan ve saray ya da padişah sabunu olarak da bilinen "mis meyve sabunu" son dönemlerde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.
Yurt dışından da sipariş aldıklarını söyleyen Mis meyve sabun üreticisi Nilüfer Eren, şu an her hafta turistik noktalara satışları olduğunu ve haftada 2 bin 500 adet düzenli sipariş aldıklarını ifade etti.
Edirne’de, Osmanlı’dan günümüze ulaşan ’kokulu mis meyve sabunu’ üreticiliği, ev hanımlarının geçim kaynağı olmaya devam ediyor.
El emeği göz nuru sabunların üretimini teknolojiyle buluşturan Nilüfer Eren, Meksika ve Amerika gibi ülkelere de ihraç ettiklerini söyledi.