BIST 1.440
DOLAR 8,60
EURO 10,09
ALTIN 478,12
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV İyi bir eğitim, İyi bir gelecek! Tercih meselesi..

Türkiye yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda kaçıncı sırada?

Türkiye yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda kaçıncı sırada?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve yapay zeka uzmanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye'nin, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer aldığını söyledi.

Abone ol

ERÜ tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım Günleri'nde tercih yapacak öğrencilerle bir araya gelen Karaboğa, endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu, Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü anlattı.

Karaboğa, 30 yıl önce yapay zekanın yeni yeni Türkiye'de gündeme geldiğini, şimdi ise anaokulu öğrencilerine bile yapay zekanın anlatıldığını belirtti.

Yapay zekanın alanının çok geniş olduğuna dikkati çeken Karaboğa, "İşin içerisinde felsefe, biyoloji, matematik var. Çok fazla bilim sahasını ilgilendiren bir alan. Kendi sosyal yaşantımızdan üretim hatlarına kadar her yerde hayatımızı kolaylaştırmak, performans bulabilmek için yapay zekadan istifade etmeye başladık. Yapay zekayı ziraatte de fabrikadaki üretim bandında da cep telefonlarınızda da kullanıyorsunuz." diye konuştu.

Karaboğa, yapay zekada bilimsel yayınlarda Çin'in önde gittiğini, daha sonra ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin geldiğini, Türkiye'nin ise 17. sırada yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin, yapay zekada ilk onda olması gerektiğini dile getiren Karaboğa, şunları kaydetti:

"Bilimde ileride olamayan, ekonomide ve üretimde de önde olamaz. Bilginin size ait olması gerekir yoksa hep sonradan devşirme suretiyle alırsınız. Bilimde ne kadar ilerdeyseniz özgün bilgiler size ait demektir, üretiminizi ve ekonominizi de ileriye taşıyabilirsiniz. Bu yüzden yapay zeka alanında bizim ileride olmamız lazım. Yine de iyi bir yerdeyiz, bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üretmemiz gerekiyor."

Karaboğa bir öğrencinin, "yapay zekanın insanın anlamsızlaşmasına yol açıp açmayacağı" sorusu üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zekanın, insanın her yaptığını daha iyi yapacak aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var. Her şeyi değil ama çoğu şeyi insandan daha iyi yapabilir tabi. Sağlık alanında mesela iyi, çünkü buralarda veriler, sonuçlarını görebiliyoruz. Yapay zekayı en çok kullanan 5 firma var. Facebook, Google gibi 5 firma. Çünkü en çok veriye onlar sahip."

ÖNCEKİ HABERLER
Adana4nın Feke ilçesinde köylüler yol sevincini kurban keserek kutladı
Adana4nın Feke ilçesinde köylüler yol sevincini kurban keserek kutladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Muharrem ayı ibadetleri neler çekilecek zikirler ve tesbihler hangisi?
Muharrem ayı ibadetleri neler çekilecek zikirler ve tesbihler hangisi?
Diyarbakır'da damada ağabeyinden Bitcoin
Diyarbakır'da damada ağabeyinden Bitcoin
Kocaeli'de ofiste otururken hayatının şokunu yaşadı: 1 metre ilerisinde...
Kocaeli'de ofiste otururken hayatının şokunu yaşadı: 1 metre ilerisinde...
Okulların açılması için 18 yaş altına aşı istediler
Okulların açılması için 18 yaş altına aşı istediler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'oy vermeyen bölgelere' metro göndermesi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'oy vermeyen bölgelere' metro göndermesi
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti! İşte masadaki konular
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti! İşte masadaki konular
6 AB üyesi iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyor
6 AB üyesi iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyor