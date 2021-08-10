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İzmir'e tatile gönderdi! Zonguldak'ta gelen haberle dünyası başına yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'e tatile gönderdi! Zonguldak'ta gelen haberle dünyası başına yıkıldı

ZONGULDAK'tan İzmir’e seyir halindeyken Balıkesir’de meydana gelen otobüs kazasında ölen 70 yaşındaki Hatice Çelikörs, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Balıkesir’de meydana gelen 15 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ölenler defnediliyor. Eşi Ahmet Cengiz Çelikörs (77) ile Zonguldak’tan İzmir’deki evlerine tatil için gitmek isteyen Hatice Çelikörs (70), Balıkesir’de otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Eşi Ahmet Cengiz Çelikörs’ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Anne ve babasını tatile gönderdiklerini ancak acı haberle yıkıldıklarını anlatan oğulları Ahmet Çelikörs, “Babam kazada ağır yaralandı. Üzüntü içerisindeyiz. Annemizi kaybettik, babamız hastanede. Acımızı babamızla hafifleteceğiz. Biz O’na kenetleneceğiz. O bize kenetlenecek. Biz birbirimizi o şekilde tamamlamaya çalışacağız. Yolumuza devam etmeye çalışacağız. Allah bize sabırlar versin. Güç, kuvvet versin. Son aldığımız bilgiye göre babamın durumu stabilmiş. Ciddi sağlık problemi yokmuş. Kazadan önce Dikili’de evleri vardı. Tatile gidiyorlardı. Tatile gönderdik, acı haberi aldık" diye konuştu. Anne Hatice Çelikörs’ün cenazesi Soğuksu Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’a defnedildi.

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