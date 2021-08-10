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Karaman'da kayınvalidesinin evine gidip dehşet saçtı! Bakın nasıl savundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Karaman'da kayınvalidesinin evine gidip dehşet saçtı! Bakın nasıl savundu

KARAMAN'da boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadığı eşi Özlem T. (28) ile kayınbiraderi Osman B.'yi (22), bıçakla yaralayan, kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i (56) de öldüren Doğan T. (29) adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Doğan T., boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem T. ile 2 çocuğunu görmek için kayınvalidesi Necla Koçyiğit'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan T., eşi Özlem T., kayınbiraderi Osman B. ve kayınvalidesi Necla Koçyiğit'e bıçakla saldırdı.

Kanlar içinde kalan Necla Koçyiğit, kızı ve oğlu yere yığılırken, Doğan T. İse olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Necla Koçyiğit, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vücudunun 12 yerinden bıçaklanan Osman B. ve kardeşi Özlem T. de ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


"Eşimle barışmak istediğimi söyledim"
Olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Doğan T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Doğan T., ilk ifadesinde, “Olay günü çocuklarımı görmek üzere kayınvalidemin evine gitmiştim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir düşüncem de yoktu. Eşimle barışmak istediğimi söyledim ve orada tartışma çıktı. Tüm olaylar aniden gelişti” dediği öğrenildi.  

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