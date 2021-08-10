Ali Babacan'dan ittifaklar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan erken seçim iddialarıyla seçim ittifakları ve cumhurbaşkanı adaylığı soruldu.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı ile Yerel ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı’nın ortak hazırladığı ‘Eşitlikçi Kentler’ projesi bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’nde tanıtıldı. Basın toplantısına Genel Başkan Ali Babacan’ın yanı sıra, Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin de katıldı.

Babacan, kendisine yöneltilen ittifak sorusuna, ‘Biz şu an kendi işimize bakıyoruz’ diye cevap verdi. ‘Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? sorusuna ‘Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti olarak kararımız, seçim kararlarının alınmasıyla beraber partimizin yetkili organları ile tartışılacaktır ve gerekli kararlar açıklanacaktır’ cevabını verdi.

Babacan: Biz işimize bakıyoruz

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, “Erken seçim tartışmaları gündemde yerini koruyor. Aynı zamanda ittifak tartışmaları devam ediyor. Bir yandan cumhur ittifakı bir yandan millet ittifakı var. HDP’de 3’ncü yol stratejisini açıkladı. HDP’nin üçüncü yıl stratejisine nasıl bakıyorsunuz. Sizde yeni bir yol mu seçeceksiniz yoksa millet ittifakına mı katılacaksınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Geçtiğimiz sene kasım ayı itibariyle hukuken seçimlere girmeye hak kazanan bir siyasi partiyiz. Teşkilatlanma çalışmalarımızı kanunun ön gördüğü eşiğe ulaştırdık. Ve doğal yollardan seçime girmeye hak kazandık. Yaklaşık 20 kadar siyasi parti seçimlere girmeye hak kazandı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi biz şu an kendi işimize bakıyoruz. Kendi özgün kimliğimizi tüm Türkiye’ye anlatıyoruz.

Seçim kararı sonrası açıklanacaktır

“Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Yoksa sizin başka adaylarınız olacak mı?” sorusuna ise Babacan, “Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti olarak kararımız, seçim kararlarının alınmasıyla beraber partimizin yetkili organları ile tartışılacaktır ve gerekli kararlar açıklanacaktır” dedi.