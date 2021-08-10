Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: 2 metre gidip yeni bir borçlanma daha istiyor

Tünel açma makinesinin yerin altına indirilmesi nedeniyle tören düzenlenmesi tartışma konusu oldu. Yenidoğan metro hattının kapatılmasını eleştiren Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Açılmış hattı kapatıyorsun. Borçlanma alıyor, 2 metre gidip yeni bir borçlanma daha istiyor." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sarıgazi istasyonunda tünel açma makinesinin (Tunel Boring Machine-TBM) geçişi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Törene katılmayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, programa davet edildiğini ancak tünel açma makinesi geçişi olması sebebiyle katılmadığını söyledi.

Döğücü, "Başlatma, düğmeye basma, tünelden geçiş töreni... İlk törene katıldık. Öğrendik ki TBM'yi yer altına indirme töreniymiş. Şimdi de TBM makinesi Sarıgazi'ye ulaştığı için tören düzenlenmiş. Demek ki her durakta bir tören düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan metro hattının kapatılmasını da eleştiren Döğücü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mecliste bekleyen borçlanma yetkisi ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"41 milyar daha borçlanma yetkisi istiyor. Belediye borçlanma kapasitesini doldurmuş. 16 milyar kadar borç alacak boşluğu var. Aynı hatlar için daha önce de Eurobond'la dış borç alındı. Onlar nereye gitti. Açılmış hattı kapatıyorsun. Borçlanma alıyor, 2 metre gidip yeni bir borçlanma daha istiyor. Daha önce görmediğimiz çok yenilikçi bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Samandıra Meydanı'nı da kazı çalışmasıyla 2 yıl trafiğe kapattılar. İnşallah tüm metrolar tamamlanır ve Sancaktepeliler ve İstanbullular istifade eder. Biz de teşekkür ederiz."